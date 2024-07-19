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檀健次《長相思》忙打工 沒時間跟楊紫談戀愛

檀健次（右）在古裝劇《長相思》中打工太忙了，沒有時間跟楊紫談戀愛。（翻攝自網路）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由小說改編的古裝劇《長相思》，捧紅了飾演九頭妖「相柳」的檀健次，隨著《長相思》第二季上線熱播，沒有和楊紫飾演的「小夭」長相廝守，甚至連表白都不敢的「相柳」也讓戲迷心疼不已，最近有「相柳迷」找到檀健次不敢跟楊紫告白的原因，指出原來他是全劇最忙的打工人，忙練兵、忙打戰、忙救人，忙搶婚，難怪沒有時間談戀愛，引來網友的熱烈討論。

楊紫和檀健次、鄧為、張晚意演出的中國古裝劇《長相思》，編劇由小說作者桐華親自執筆，第一季播出時便掀起一陣熱潮，女主角楊紫同時被檀健次、鄧為、張晚意、王弘毅4位男星所愛，到底該情歸何人，引起戲迷的討論，尤其是檀健次演活了「相柳」和「防風邶」兩個角色，對女主角小夭不求回報的付出，讓許多戲迷都成了「相柳迷」，讚賞歌手出身的檀健次，不但會唱會跳，更會演。

檀健次（右）在古裝劇《長相思》中上演的防風邶搶婚，被網友讚很man。（翻攝自網路）

雖然《長相思》的結局早已隨小說曝光，小夭最終和鄧為飾演的「塗山璟」長相廝守，但仍有很多支持楊紫和檀健次配對的「夭柳迷」對結局很不滿意，在無法更改結局情況下，最近「相柳迷」在網路上討論，為什麼相柳明知道小夭對他有情，卻一直不敢跟小夭表白？網友紛紛給出解答，因為相柳是最忙打工人，「忙練兵、忙打戰、忙教學、忙救人，忙溫飽，忙變裝、忙盡孝、忙給心上人準備驚喜」，「不是在救人，就是在救人的路上，最後在自己忙死了」，覺得他是劇中最慘的人。

檀健次（左）在古裝劇《長相思》飾演的「相柳」，雖對楊紫演出的「小夭」有情，卻不敢表白。（翻攝自網路）

另外也有網友說檀健次戲裡戲外都是最忙的打工人，檀健次現實生活中影視歌全方位發展的情況，忙著演戲、配音、唱主題曲，還要上綜藝節目、準備演唱會、做直播，難怪跟相柳一樣忙到沒有時間談戀愛。

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