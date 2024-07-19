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《屁屁偵探》談三角戀？方志友配音新角色「小孩更興奮」

《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》屁屁偵探（左起）、水仙、布朗上演三角關係。（双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕孩童界的超人氣偶像《屁屁偵探》全新劇場版《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》將在8月2日全台上映，這次《屁屁偵探》的全新角色「水仙」因為和屁屁偵探有戀愛戲，更上演三角關係而備受矚目，「水仙」中文配音也找來曾獲金馬肯定的方志友精彩獻聲演出。

方志友為《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》擔任中文配音，小孩超興奮。（双喜電影提供）

「水仙」除了中性的酷炫西裝造型，還有十分可愛的打扮和服裝，在電影中更和屁屁偵探以及小狗布朗，有一段感人但又揪心的「三角關係」，甚至「水仙」還和屁屁偵探發展戀愛關係，都是《屁屁偵探》第一次上演的戲碼。日版「水仙」找來曾在《今際之國的闖關者》扮演「紅心Q」受到台灣觀眾矚目的仲理依紗，仲理依紗特別推薦這次「水仙」的服裝很有型，還有大家期待《屁屁偵探》系列第一次出現的浪漫劇情。

《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》水仙和屁屁偵探片中上演浪漫劇情。（双喜電影提供）

在台灣的中文版本，則找來了拿過金馬獎的方志友為「水仙」配音，方志友透露自己兩個小孩都非常喜歡《屁屁偵探》系列，這次配音更是非常有效率地順利完工，連聲音指導老師都稱讚方志友的表現。

《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》方志友配音開啟小孩互動模式超順利完成。（双喜電影提供）

方志友也分享配音「水仙」的心得：「這次的角色不是寫實人物，個性更加『卡通』化，所以在配音時更能以平時跟小孩互動誇張的音調去玩，配起來很順。最大的挑戰就是可以更加悠遊的誇張和放鬆，過程非常享受！」談到為兩個小孩深深喜愛的《屁屁偵探》配音，方志友也笑說：「他們聽到我說我要配《屁屁偵探》都超興奮，一直問我的角色，我當然是先賣關子，期待帶他們進電影院看！」

《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》方志友配音的水仙中性造型又酷又搶眼。（双喜電影提供）

電影公司日前特別開放《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》首映見面會活動，可以現場和大型屁屁偵探玩偶見面同樂。首映見面會採免費報名方式參加，特別邀請家長或老師攜帶7至12歲的小朋友前來戲院同樂，結果《屁屁偵探》的威力果然十足，開放報名瞬間就已額滿。

《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》劇情描述屁屁偵探事務所，收到了前搭檔「水仙」發來的一封信：全國各地的博物館，都有大量畫作被換成了贗品，而『水仙』的老師金木，正被製造這些事件的秘密組織強迫製造贗品。『水仙』希望屁屁偵探能夠揭穿秘密組織的陰謀，拯救金木老師。然而水仙的外貌與屁屁偵探曾經認識的女孩已有些不同，不知是敵是友。儘管如此，屁屁偵探還是接受了請求，並在與秘密組織的戰鬥中深受重傷。電影8月2日全台上映，同場加映短篇小劇場《萬事OK俱樂部VS怪盜U》。

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