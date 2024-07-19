鄭雅勻「消失1年半」吐心聲！ 坦言：哭到全身細胞沒力

鄭雅勻前夫被爆涉及洗錢案，她心碎提離婚，並在IG發文道歉。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕貴婦網紅鄭雅勻是模特兒出身，她有「內湖小富婆」的稱號，怎料前夫被爆是洗錢案嫌疑人之一，她心碎提離婚，並在IG發文道歉。沒想到今（19）日她突然發文分享近照，貼文曝光後雖然令粉絲感到開心，不過也有網友留言提出質疑「道歉文都刪了」。為此，鄭雅勻稍早透過限時動態吐露心聲。

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限時動態中，她坦言，感謝2年陪伴自己的大家，有支持自己一同度過的人，讓她感到非常榮幸。而過去兩年對她來說是人生做衝擊的日子，讓她經歷許多轉變、學習和體悟，並提出感觸，「我也不知道未來如何，更不知道新的我，大家會接受嗎？喜歡嗎？」

鄭雅勻在IG限動吐露2年心。（翻攝自IG））

儘管面對未知的未來，她依舊堅定表示，這是自己的人生，無論如何都會勇敢面對。她透露，即使跌倒了，她也會躺在地上哭，直到「全身細胞都沒力」，也不會強迫自己馬上站起來。並感謝一路上給她鼓勵的人，並表示自己會帶著這份感恩的心，努力生活前行。

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