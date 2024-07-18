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娛樂 最新消息

不用宮鬥啦！《甄嬛傳》14年後再聚 蔡少芬攜皇親國戚去旅行

《煥新環遊傳》開啟綜藝新標竿。（星之傳媒提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕兩岸夯劇《甄嬛傳》開播就掀收視狂潮，話題延燒長達14年。自2022年開始，每逢春節，八大電視台便在YouTube上舉辦「24小時不間斷」循環播放該劇。騰訊視頻海外站WeTV最新推出的文化探訪真人秀《煥新環遊傳》，將經典影視IP與文化旅遊強強結合，開啓了綜藝節目的新標竿。

節目邀請曾參演《甄嬛傳》的6位演員，包括蔡少芬、陶昕然、斓曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯以及德雲社相聲演員楊九郎，組成『煥新團』。一票「皇親國戚」從《甄嬛傳》拍攝地北京大觀園出發，透過深度探訪、結伴遊學，體驗各地民俗文化，也帶著大家跟著節目一起去旅行。

左起陳思斯、斕曦、藍盈瑩、蔡少芬、萬美汐、張雅萌、陶昕然，俏皮演繹滿族大婚。（星之傳媒提供）

煥新之旅的第一站來到了與《甄嬛傳》息息相關的滿族的文化發祥地「遼寧撫順」，讓觀眾更加了解這個熟悉又神秘的民族，在極具特色的市集中，煥新團不僅學習了滿族語言文字，品嘗了滿族傳統美食，嘉賓張曉龍還擔任起了「科普大師」，向其他煥新團成員們分享了少數民族服飾和漢族服飾的不同之處。

14年後重聚的大家一起看了當年的劇照，拍攝往事曆曆在目，勾起了大家的美好回憶，飾演「浣碧」的藍盈瑩感性分享：「時間把大家共同的回憶釀成了一罈美酒，讓彼此的感情發酵，變得越來越濃厚。這一次再相遇，彷彿是大家都在共飲這罈美酒，令人動容。」

節目中還有眾多參演《甄嬛傳》的演員驚喜現身，「蘇公公」李天柱再現昔日裝扮，飾演「剪秋」的楊凱淳再現了給「皇后」蔡少芬磨墨的名場面，「流朱」戰菁壹和「浣碧」藍盈瑩上演了「超越時空的重聚」，看完節目的觀衆們都直呼，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。

《煥新環遊傳》14年後再聚。（星之傳媒提供）

而最令人驚喜的是由斕曦扮演新娘，張曉龍扮演新郎，爲觀衆解鎖極具特色的滿族婚禮，「溫大人和眉姐姐喜結良緣、曹貴人送女出嫁落淚，安小主的孩子出生長大娶親」這樣的動情演繹讓觀衆感動不已，那些在劇中的愛恨情仇，終於在14年後得到了圓滿。

飾演齊妃、欣貴人等角色的演員也紛紛現身爲這份圓滿送上了真摯的祝福，飾演三阿哥的鄔立朋更是說出了觀眾的心聲：「做夢都沒想到還能參加眉溫的婚禮。」

在後續節目中，煥新團會繼續帶大家去到浙江景寧、雲南芒市、騰沖、保山、寧夏銀川、中衛以及內蒙古阿拉善等少數民族地區，探索更多的美麗的地方，體驗多元文化的獨特魅力。

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