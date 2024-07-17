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娛樂 最新消息

imase神曲《NIGHT DANCER》降臨新莊！1200名歌迷唱跳嗨翻

日本歌手imase今在Zepp New Taipei開唱。（COME ON JKSSP提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本歌手imase號稱「神曲製造機」，他今（17）晚在Zepp New Taipei舉行亞洲巡迴最終場，夯曲《NIGHT DANCER》前奏一下，全場1200名歌迷陷入瘋狂，又唱又跳，氣氛超嗨。

imase以曼谷為起點，接著前往香港、吉隆坡等地，他昨天還在首爾演出，今天立馬現身台北，一上台就用熱力四射的《Pale Rain》、《Nagisa》炒熱現場，大秀中文「大家都過很棒的夜晚，一起嗨到最後吧。」

日本歌手imase今在Zepp New Taipei開唱。（COME ON JKSSP提供）

首度在台北舉行個人專場，imase全場共演唱18首歌，開心表示因為《NIGHT DANCER》讓自身人氣延燒到海外。

演出期間，imase大開話匣子，與台下歌迷暢聊美食，也表示之後一定會再來和大家相見。imase預計明天離台，班機不公開。

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