金喜善演完《我們，家》陷自我懷疑 百想影后李慧英突領悟1道理

金喜善（左起）、李慧英、朴宰燦在《我們，家》飾演一家人。（龍華提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金喜善、李慧英主演的黑色喜劇《我們，家》重新定義家庭、家人的觀點，引起不同世代共鳴；金喜善演完角色後，開始思考反省家庭、妻子、母親的角色，甚至懷疑自己是否會替丈夫或孩子帶來負擔？盼角色盧英媛永遠留在大家心中。

《我們，家》首集劇情就超展開，金喜善的公公突然被落石擊中意外過世，李慧英飾演的婆婆行為令人匪夷所思，像是突然跳起舞來，或到墓地舉杯慶祝，連撰寫小說內容也和丈夫死亡內容相似，被認為是嫌疑犯。

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金喜善在《我們，家》努力守護家人。（龍華提供）

金喜善這次挑戰內心複雜角色非常過癮，她說：「這是我首次挑戰黑色喜劇，收穫非常多，希望之後能繼續接拍內心堅強的女性角色。」

另外，百想影后李慧英將婆婆「洪思江」，近乎執著又令人窒息的母愛表演得淋漓盡致，後半部她領悟到：「也許真正的愛，是在一旁默默關注就好。」《我們，家》於7月20日起，龍華偶像台MOD353週末晚間9點全台首播。

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