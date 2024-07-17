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娛樂 最新消息

AV女優要先「試車」？吳夢夢怒回擊：我們是缺錢不是缺Ｘ

吳夢夢坐擁「台灣第一AV女優」之稱。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一AV女優」吳夢夢拍攝資歷長達7年，擁有高人氣。今（17日）在社上回應對於「女優面試得先讓導演、經紀人、男優試車」的傳言，她發聲反擊，強調任何傳言都不可以一竿子打翻一船人。

網友對於AV女優的傳聞。（翻攝自Threads）

吳夢夢在社群回應，有關網友質疑「平台人員、男優、經紀人、導演等會公器私用，以「試車」名義和女優發生關係」對此吳夢夢表示：「大家應該都同意AV女優是因為『缺錢』而不是『缺幹』才從事這行業吧？」並表示，有些女優可能會在入行賺夠錢後，因聽到身邊人吹捧，並獻身獲得自我價值感，但不能代表全體。

吳夢夢回應全文。（翻攝自Threads）

吳夢夢認為不該一竿子打翻一船人，並認為圈內如果「心靈脆弱、無自我價值感、缺愛的人，比平常人更容易踏上這條路，雖如此回應但依舊痛批：「一竿子打翻一船人不是什麼好事」，直呼「通常就是想搏流量才發這種『這類型的人都是XX的套路文章』」

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