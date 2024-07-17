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郭品超在台灣「靈魂沒回家」 苦苓：難怪到中國招魂

郭品超（右）為尋根在中國山東省見到85歲三舅公時含淚說：「我回到中國台灣的時候，不見得靈魂會回家。」引發熱議。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲藝人郭品超2004年因偶像劇《鬥魚》爆紅，近年事業重心轉往中國，近日被翻出參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》片段，郭品超在節目中說：「我回到中國台灣時，不見得靈魂會回家。」更說基因是騙不了人。

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郭品超說詞，讓知名作家苦苓不滿在臉書寫下：「原來郭品超在台灣的時候都沒有靈魂—也就是行屍走肉的意思。」接著酸他難怪要到中國「招魂」，「希望不管將來變人還是變鬼，他都像是過了奈何橋，千萬不要再回來了。」

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日前郭品超參加節目《行進中國大運河篇》聲稱自己好像「一直都在漂泊」，出生在台灣，爸爸是山東人，曾透過節目千里尋根回到老家山東，與一群從沒見過的陌生人相見，但那些人卻是他的家人，感嘆說：「血濃於水是真的。」接著又說：「我回到中國台灣的時候……」

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接著一旁主持人趕緊說：「那是身體的家。」郭品超也馬上表示：「對，我不見得靈魂會回家。」主持人又說：「這就是跟很多人一樣的精神回家。」引發熱議。

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