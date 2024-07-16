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娛樂 最新消息

蕭淑慎老公遭女歌手控性侵 深夜5點聲明反擊

蕭淑慎 梁軒安（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蕭淑慎丈夫梁軒安身陷桃色風暴，上月才被曾姓女子指控騙財騙色，事隔不到1個月，又被女歌手Rina指控性侵。Rina今到台北地檢署控訴，梁軒安用權勢逼迫發生關係，提告他妨害性自主。 對此，梁軒安稍早否認，表示交給律師處理，他也已經準備好證據，剛又發了5點聲明反擊。

相關新聞：蕭淑慎老公梁軒安捲桃色風波 女歌手Rina控訴「被逼迫發生關係」

梁軒安在聲明中強調自己「絕不可能去性侵他人」，同時也提及既然對方已經按鈴申告，目前就交由法律處理，他相信司法會還他清白。他在聲明中除了感謝各界的關心之外，同時也表示，非常感激大家的愛戴，最後也強調，「一切會按照司法程序處理。」

此外，梁軒安向大家呼籲「不要打擾我的親朋好友」，並特別提到，如果有特別關心的朋友，他的手機會持續開機，可以直接聯繫他。

梁軒安稍早發聲明澄清。（翻攝自臉書）

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