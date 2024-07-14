搶當小龍女！柳柳狂減13公斤宣戰 「她」竟出動神明應援

（由左至右）林佑珊、鄒鄒、林子珊、姵宸、柳柳，五位女孩平均年齡23歲，卻已經擁有不少支持者。（莉奈享務所提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女徵選開跑，不到一個月時間吸引近300位女孩的熱情參與，而入圍決賽的100位女孩中星光熠熠，有職籃啦啦隊、演員、歌手、youtuber、模特兒等，現為職籃啦啦隊的成員柳柳為徵選狂瘦13公斤、姵宸則找來老爸做最強後援。

（由左至右）柳柳、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（莉奈享務所提供）

今年24歲的「跌倒女神」的柳柳，看到以前徵選啦啦隊落敗模樣讓她決心改造自己，一年瘦了13公斤；她從小就被家裡栽培學習鋼琴和芭蕾要進音樂系，為了參加啦啦隊徵選，還上演家庭革命，第一次站在場上演出，力邀爸爸到場欣賞，結果中場爸爸就離席，回家後看到爸爸偷偷買了自己的週邊商品時，柳柳激動落淚，直呼要好好努力才不會讓他們失望。

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同樣也是職籃啦啦隊，21歲舞力十足的姵宸已經有18年舞齡，平時更是KPOP舞蹈老師。姵宸爸爸是資深棒球迷，職業軍人出身的他，為了替女兒應援還會動員國軍，請過去軍中同袍幫忙按讚分享，還自製應援燈牌，在場上高舉吶喊。活力充沛的姵宸自許目標要成為棒籃雙棲的「美少女戰士」，爸爸則笑說如果徵選沒上，就要姵宸去選里長。

「網拍女王」林子珊參與過戲劇想見你、高塔公主、稍息立正我愛你、網劇等演出；喜歡挑戰跳脫舒適圈的她，高中時期就熱愛棒球，不論是到球場、看電視轉播，絕對不會錯過任何一場，這回挺進決選，她說：「不止我愛棒球，連我80歲阿嬤都是資深球迷，未來我能成為小龍女一員的話，我相信我阿嬤會陪我去球場上班。」

熱愛KPOP的林佑珊笑曝隨時「聞街起舞」，只要聽到商店播放著音樂，就會忍不住來上一段舞蹈；她也感謝父母親、弟弟、妹妹成為她的後盾；20歲的「鄒鄒」鄒美惠家中經營宮廟的父母親得知她參賽後也相當支持她，每天為她拜拜、點燈加持，還放話說若神明應允，將有機會出巡替女兒應援。

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