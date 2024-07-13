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娛樂 最新消息

曾遭黑道逼演戲！阿西無奈暫別演藝圈 親揭高額負債原因

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿西」陳博正曾獲金馬男配角獎、2次金鐘男配角獎，他曾入圍5次金鐘男配角，拿下2座獎項，是該獎項的紀錄保持人，堪稱「最強綠葉」。近日他接受訪問，分享了過去「暫別螢光幕」的故事，以及自己拍攝電影、電視劇的技巧差異。

「阿西」陳博正。（記者潘少棠攝）

根據《民視新聞網》報導，阿西過去出演《兒子的大玩偶》後人氣暴漲，戲劇的邀約也變多，甚至被黑道威脅拍戲，常常有還未拍完，另一部戲的車子就在一旁等人，而這種模式形成的「趕鴨子上架」的戲，讓他不太滿意，對於當時的生態，讓他毅然決然退出演藝圈。

阿西親曝過去演藝圈生態。（記者潘少棠攝）

在退出演藝圈後，他則開設撞球館，並在當時幫助很多身邊朋友投資他們，但卻因當時景氣不好，加上對方亂搞，投資生意全部倒光，讓他在當年負債2、3000萬，但當時他內心完全沒怨恨，將還錢當成消業障，並重回演藝圈後，從此戲都接不完，事業再創巔峰。

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