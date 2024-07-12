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天堂到地獄！陳庭妮激吻曖昧對象 地下情慘爆「誤當小三」

蔡凡熙（右）偷偷愛慕陳庭妮，一路在她身邊當最得力的助手。（逆光電影股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮在靈異劇《幸福房屋事件簿》中工作、愛情都遭逢巨變，她因買賣紛爭引起客訴被迫留職停薪，更驚覺曖昧對象丁春誠早有交往多年「正牌女友」，在不知情狀況下誤當小三，原本散發耀眼光芒的幹練女強人，一夕跌得滿身傷，她的專屬「凶宅犬」蔡凡熙也無能為力，只能默默陪伴。

導演蔡怡芬表示，這部劇以凶宅故事出發，實際也探討職業女性遇到的家庭、工作與愛情問題，「是獻給職場女性的一封情書」。

丁春誠（左）跟陳庭妮曖昧約會，卻很怕被人看見引起陳庭妮的不安感。（逆光電影股份有限公司提供）

陳庭妮戲裡與丁春誠大談職場秘密戀情，兩人浪漫雨中濕吻，一路親到床上，觀眾直呼：「好害羞！」可惜粉紅泡泡立即幻滅，最新一集，陳庭妮和閨蜜分享感情煩惱坦言：「最近的曖昧對象讓我很沒安全感。」兩項疑點露劈腿馬腳，包括丁春誠不讓陳庭妮去他家，在外用餐也躲躲藏藏怕人撞見。

後來閨蜜發揮「網路辦案」專長，揭穿丁春誠已有交往多年且論及婚嫁的女友，得知真相的陳庭妮瞬間從天堂掉到地獄。

蔡凡熙飾演能聞到鬼魂的菜鳥房仲游大志，他偷偷愛慕陳庭妮，從「凶宅犬」化身暖心陪伴的「忠犬」，他感受到陳庭妮情緒低落，不斷釋放關心訊息。

北村豐晴導演本集特別客串想入手凶宅的買家，陳庭妮跟蔡凡熙協助他舉辦「凶宅主題入厝趴」，在網路引起轟動，陳庭妮能因此順利洗刷污名，正式回歸工作崗位，蔡凡熙也功不可沒。

北村豐晴導演客串一角，飾演想入手凶宅的客戶。（逆光電影股份有限公司提供）

陳庭妮跟蔡凡熙在《幸福房屋事件簿》展現十足默契，受訪時也能看出兩人私下好交情，當搶答對方是什麼狗？蔡凡熙秒喊「貴賓」，並指著陳庭妮說：「她很愛碎碎念，我沒猜吉娃娃很好了。」

陳庭妮假裝暴怒拆麥喊「不錄了」，她笑說：「早就想試一次，生氣走人的感覺原來這麼爽！」她表示跟蔡凡熙搭檔很開心，尤其不用擔心身高差，愛怎麼穿高跟鞋就怎麼穿，「以前看劇本寫小鳥依人，我就會畫問號、折起來，跟導演開會要特別提出討論，跟蔡凡熙完全沒這煩惱。」

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