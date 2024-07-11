aespa Winter IG追蹤今破千萬！韓國四代女團僅「這4位」達成

aespa成員Winter近期話題十足。（翻攝自Instagram@imwinter）

Winter今IG粉絲數量突破千萬，成為四代女團中第4位達成目標的，也成為aespa第二位達成此紀錄的女偶像。（翻攝自Instagram@imwinter）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕恭喜！aespa成員Winter今（11）IG粉絲追蹤人數突破1000萬，而盤點現在第四代韓國女團，除了剛破千萬追蹤的Winter，另外三個K-pop女偶像也超過千萬人追蹤，而共4位破千萬追蹤的偶像當中，竟有2人都出自aespa，相當厲害。

☆aespa-Karina_1848萬★

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aespa隊長Karina是該團隊第一位IG突破千萬追蹤的人。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

Karina目前有1848萬粉絲追蹤IG。（翻攝自Instagram@katarinabluu）

身為aespa隊長的Karina有著1848萬粉絲追蹤IG，精緻的美顏和姣好的身材，奠定了AI偶像的稱號，而她是aespa第一位達成IG粉絲數量破千萬的人，也是四代女團中第一多追蹤的人；如今aespa成員Winter也達成此紀錄，也是在4位四代女團中破千萬IG追蹤的唯2位。

☆IVE-張員瑛장원영_1272萬★

IVE張員瑛是許多時尚品牌寵兒，精緻美顏一直是許多人的話題。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

張員瑛的IG粉絲量有1272萬人，是四代女團中第二名。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

IVE張員瑛有著精緻完美無瑕的公主美貌，IG粉絲追蹤有著1272萬，是目前四代女團中第2多的，絕美的樣貌讓她成為眾多時裝品牌的新寵兒。

☆LE SSERAFIM-宮脇咲良_1087萬★

LE SSERAFIM近期爆出許多爭議，其中日籍成員宮脇咲良的話題也不少。（翻攝自Instagram@39saku_chan）

宮脇咲良的IG追蹤人數高達1087萬，是四代女團中第三高。（翻攝自Instagram@39saku_chan）

LE SSERAFIM近期唱功爭議頗多，但「人紅是非多」不是說假的，該團體的日本成員宮脇咲良的IG粉絲追蹤數量高達1087萬，是第三高的，魅力不容小覷。

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