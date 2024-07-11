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娛樂 音樂

（專訪）57歲林美秀套牢小14歲嫩尪張熙明 抓包女星私訊氣炸了

〔記者陽昕翰／專訪〕57歲的林美秀與小14歲的攝影師張熙明結婚10年，開心迎來錫婚，她受訪分享夫妻相處之道，認為信任彼此才是最重要，剛結婚時曾抓包女星傳私人訊息給張熙明，氣得質問另一半。

林美秀跨足歌壇發行首張專輯，老公擔任唱片統籌，更為了主打歌《來春》填詞全力相挺，她則以新歌《我的幸福拄仔好》來形容與另一半的幸褔現況。

林美秀受訪，分享與老公的夫妻相處之道。（記者陳逸寬攝）

是否擔心嫩尪受到外界的女人誘惑？林美秀受訪大方坦承，剛結婚時真的會怕，曾偷看老公的手機訊息，結果手機掉到地上被抓包，她還只能裝傻回應。

林美秀透露，曾在老公的手機裡面，看到某位年輕女星傳來的歌唱影片，她氣得質問對方：「這女生是誰，為什麼要主動唱歌給你聽？」後來才得知是助理代轉的試鏡影片，原來是誤會一場。

林美秀（前）與老公張熙明感情甜蜜。（資料照，記者胡舜翔攝）

為了讓林美秀安心，張熙明直接與她分享手機密碼，林美秀笑說：「我也看開了，外面的鶯鶯燕燕雖然多，我的眼線卻更多了，朋友看到他都會幫忙報備行蹤，還有人拍照，熱心要擔任糾察隊。」

林美秀坦言，剛結婚時比較沒有安全感。（記者陳逸寬攝）

雖然沒有孩子，林美秀很珍惜跟先生相處的日常，她每天工作繁忙，晚餐仍會堅持下廚，煮老公最愛的牛肉湯、麻辣乾鍋，「他常常誇獎我怎麼那麼厲害，煮飯可以跟外面辦桌一樣。」

林美秀自認是屬於照顧型人格，就是習慣照顧另一半，有時候老公貼心幫忙摺衣服，她還會不開心。

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