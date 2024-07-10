晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孟子第73代孫女孟慶而新婚揭喜訊 佩甄卻為他哭慘了

孟慶兒（右）與李佩甄攜手出席活動。（孟慶兒提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手孟慶而是「孟子第73代孫女」，剛辦完婚禮的她喜事不斷，日前出席品牌活動獻唱，提到近來親朋好友時常逼問她何時要當媽，她也只能笑回，大家「莫急莫慌」。

孟慶而透露，婚禮辦完後，每個人都在逼問，只是最近實在太忙了，已預約相關健康檢查，以及瞭解凍卵資訊，考慮要先凍卵，「我現在很忙耶，下半年有很多工作，懷孕可能就先緩緩。」

孟慶兒鬆口生子計畫。（孟慶兒提供）

孟慶兒出席活動獻唱主題曲〈因為是你〉，「台灣好媳婦」佩甄擔也受邀擔任品牌大使，當天還有馬妞、蘿莉塔、解偉苓、開水小姐、兒童天王泡泡哥哥、百萬網紅Miss布丁等藝人，都出席由知名伴手禮甜點品牌舉辦的「看見愛的各種模樣」十週年感恩茶會暨南屯店落成慶祝儀式。

「台灣好媳婦」李佩甄在活動上提到父親的無私奉獻哭慘，提到家裡過得清苦，但得以讓她出國唸書圓夢，旁人問到父親後不後悔，父親卻說：「一點也不後悔，如今是佩甄在一步步完成他的夢想。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中