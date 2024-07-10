孟子第73代孫女孟慶而新婚揭喜訊 佩甄卻為他哭慘了

孟慶兒（右）與李佩甄攜手出席活動。（孟慶兒提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手孟慶而是「孟子第73代孫女」，剛辦完婚禮的她喜事不斷，日前出席品牌活動獻唱，提到近來親朋好友時常逼問她何時要當媽，她也只能笑回，大家「莫急莫慌」。

孟慶而透露，婚禮辦完後，每個人都在逼問，只是最近實在太忙了，已預約相關健康檢查，以及瞭解凍卵資訊，考慮要先凍卵，「我現在很忙耶，下半年有很多工作，懷孕可能就先緩緩。」

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孟慶兒鬆口生子計畫。（孟慶兒提供）

孟慶兒出席活動獻唱主題曲〈因為是你〉，「台灣好媳婦」佩甄擔也受邀擔任品牌大使，當天還有馬妞、蘿莉塔、解偉苓、開水小姐、兒童天王泡泡哥哥、百萬網紅Miss布丁等藝人，都出席由知名伴手禮甜點品牌舉辦的「看見愛的各種模樣」十週年感恩茶會暨南屯店落成慶祝儀式。

「台灣好媳婦」李佩甄在活動上提到父親的無私奉獻哭慘，提到家裡過得清苦，但得以讓她出國唸書圓夢，旁人問到父親後不後悔，父親卻說：「一點也不後悔，如今是佩甄在一步步完成他的夢想。」

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