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娛樂 最新消息

陳亞蘭健康狀況曝光！自吐：以前欠的債現在要還了

陳亞蘭擔任公益大使，號召大眾踴躍認捐救助套餐。（基督教救助協會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘影帝陳亞蘭今（9）擔任「1919食物銀行-救助套餐」公益代言人，號召大眾踴躍認捐救助套餐。她曾因拍戲賣房，被問到是否曾有沒錢吃飯的窘境？她說沒碰過，但曾因拍戲太忙，一整天沒進食，當時恩師楊麗花會在冰箱放許多美食，要她晚上回家自己加熱來吃，但她常常太懶，直接吃冷的食物，或是直接選擇不吃。

接著談及身體狀況，她如今放緩生活腳步，開始保養身體，笑說：「以前欠的債現在要還了，過去所有不敗的形容詞都出現在我身上，但因為太操了，很多身體的警訊都一個一個浮現出來。」像之前心律不整，幸已毋需擔憂，今年四月健檢狀況也都良好。

至於88歲母親罹患失智症，目前在政府長照協助下，失智狀況減緩，她透露媽媽如今慢慢記起自己以前演戲的橋段，「她現在去去日照中心，照顧得很好，她以前飾演關公的那些台詞都還記得！」讓她很感動。

此外，談到接下代言人的契機，陳亞蘭透露，其實去年對方就有邀約，但因自己時間沒有辦法：「不過我有幫忙錄了一段聲音，然後好像成效還不錯，所以今年特別提早跟我約定了時間。」她認為自己取之於社會，用之於社會，很榮幸能有機會做一點善事。陳亞蘭認為身為代言人責任很大，其實用不了她太多的時間，同時可以站出來呼籲，拋磚引玉，「我覺得要傳遞這個正能量散播在台灣每個角落，這個社會會更好」。

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