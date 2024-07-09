王家梁姐夫是台積電員工！曾告誡他「最好別買」如今卻破千

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣晶片巨擘台積電今（9）開盤衝上1055元歷史高價，市值一度破1兆美元，進入全球最有價值公司的精英俱樂部。而男星王家梁早前才喊話要富養女兒，「現在如果先買幾張台積電，以後搞不好會漲到2000元！」他和許維恩今出席馬爾地夫頂級度假村JOALI巡展交流活動，則扼腕還沒買進。

王家梁和許維恩出席馬爾地夫頂級度假村JOALI巡展交流活動。（記者潘少棠攝）

聊到股票話題，王家梁坦言自己完全沒買，外婆則在台積電約500左右時買進，後來跌到400多被套牢，就趕緊趁漲回500多時脫手，孰料如今飆破千，被問到外婆是否悔不當初？他笑說：「我外婆應該沒有在看電視吧！」

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王家梁透露沒買台積電，外婆則在500多賣掉。（記者潘少棠攝）

事實上，王家梁的姐夫為台積電員工，他說姐夫起初並不那麼看好股票漲勢，還曾告誡最好別買，孰料後來一路飆升，「股票有時候基本面、消息面，不是說誰能說得準，一切都是命啦！」倒是爸爸朋友的姊姊有遠見，作為投資新手，一鼓作氣把三、四百萬現金全買台積電，後來股票狂漲，還送了一袋價值100多萬的金子給爸爸，好友爸爸則全部變現再下台積電，甜頭應該嚐不少。

王家梁也嘆：「有時候不要想太多就會賺錢，但我們有時候想很多，根本你連進場都沒進場，人家已經跑到上面去。」而夫妻倆平時就幫女兒忒忒定期定額存錢，許維恩說每年金額突破百萬，但不願細說數字，也表示：「至少就是給到她可以長大之後不用去擔心太多。」

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