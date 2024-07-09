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娛樂 最新消息

韓團演唱會引爆粉絲留言敲碗 陳其邁：有些願望有猜中

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國Stray Kids將到高雄消息，昨晚引爆大批粉絲到市長陳其邁臉書留言喊讚、甚至繼續敲碗許願!陳其邁今透露，他注意到留言區的願望清單，有些真的被粉絲們猜中，但須等正式發布之後才能說。

陳其邁臉書被粉絲灌爆敲碗許願，他透露許願清單中有一些被歌迷猜中。（記者王榮祥攝）

高人氣韓團Stray Kids昨晚宣布將在11/2巡迴高雄演出，市長陳其邁隨後證實，Stray Kids將首度登上高雄世運，歡迎全球的STAY們來到最佳場地「高雄世運」，親身感受創作與唱跳實力兼具、紅遍國際的SKZ的強大魅力！

消息一出，陳其邁臉書留言區立刻暴動，大批粉絲留言喊讚，更多人則是敲碗許願心目中的偶像，還傳出8月底有美國歌手要來高雄世運開唱?

陳其邁今表是，11月要來高雄的Stray Kids是很紅的團體，受到很多粉絲喜歡，他看YouTube瀏覽量，有些都超過1億以上的MV。

針對下半年高雄的演唱會，陳其邁注意到臉書留言區的願望清單，透露有一些真的被粉絲們猜中，但是容他做一點保密，須等正式發布後才能對外說明。

韓國Stray Kids將到高雄消息，昨晚引爆大批粉絲到市長陳其邁臉書留言喊讚、甚至繼續敲碗許願。（翻攝陳其邁臉書）

願望清單包括「現在在當兵的BTS」、「BTOB」、「日本的米津玄師」、「許願seventeen」、「GD有希望嗎」、「可以敲一下ATEEZ嗎」、「願SHINee」、「可以邀請ZEROBASEONE嗎」、「下次能邀請XG或aespa嗎」、「許願H.O.T」、「SMTown也可以麻煩市長嗎」，名單持續增加中。

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