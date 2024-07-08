香蕉生日曝重大秘密！瞞妻「存第一桶金」心意被讚翻

香蕉結婚10個月默默為孩子存了第一桶金。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星「香蕉」王俊傑以節目《瘋神無雙》走紅，去年9月娶回26歲正妹特助女友Timmy，他6日在社群坦言「有個秘密沒跟另一半說」，透露自己已經默默為未來孩子存了的第一桶金。

香蕉希望未來不管是「小香蕉」還是「小辣椒」來臨，夫妻倆都能不要因為尿布、奶粉等等的壓力爆棚，「我知道一系列做媽媽的擔心跟焦慮，這一百萬肯定不夠，所以隨時出門拼，繼續反省、繼續轉變、繼續發揮所長！」

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香蕉知道新手父母的壓力，提前準備為未來做好打算。（翻攝自臉書）

香蕉常看到新聞報導，長輩給紅包補貼另一半生育辛勞，對此他認為這筆資金是給孩子養成的預算，若要過上放鬆生活，還是要規劃好彼此的動力。他誓言未來不會輕易退休，man喊：「有責任在肩上，扛得住是幸福。」

5日歡度36歲生日的他，回首過去一年發生的種種，直呼好多事情如同贈禮，「我結婚了，很棒的大禮，有了得力助手，除了自己孝親，還有賢內助一起打拼，以上是36歲生日，很感謝，將所做累積與規劃，化作最大的禮物。」

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