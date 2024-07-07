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VERIVERY第4度來台！岡旻猜不出台灣題 啟賢崩潰趴地

VERIVERY岡旻（前排），勇勝（後排左起）、延浩、啟賢。（ON INN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團VERIVERY相隔半年第4度訪台，於6日在台北一連舉辦兩場粉絲見面會。儘管成員中有人服兵役、身體不適，這次巡迴演出僅有勇勝、延浩、岡旻和啟賢4人參加，現場除了湧入台灣粉絲熱情支持之外，還有不少韓國忠實粉絲遠道而來到場加油。

見面會一開場，VERIVERY以公開3天就突破千萬瀏覽次數的《Crazy Like That》，以及首張單曲主打歌《Tag Tag Tag》揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛。

VERIVERY第4度來台演出。（ON INN ASIA提供）

成員啟賢表示，自從上次到臺南跨年後，相隔半年再次來到台灣見到大家，感到非常開心，粉絲們則以熱情的尖叫聲回應對VERIVER的思念之情。

在「用身體說話」環節中，4人分成兩組進行比手劃腳猜題。當啟賢比劃、岡旻猜題時，儘管題目都是成員們熟悉的「夜市」、「珍奶」、「雞排」、「101大樓」，但即使啟賢使出渾身解數比出諧音字，粉絲們也在台下急著大喊，岡旻卻始終猜不出答案，讓啟賢一度崩潰趴地，並向觀眾比出可愛的求饒動作，逗得全場哈哈大笑。

VERIVERY在舞台上載歌載舞。（ON INN ASIA提供）

遊戲結束後，成員們透露連現場導演都透過耳麥嘆氣，直呼這次猜題是所有巡演中最慘的一次。反倒是勇勝、延浩這組默契極佳，「芒果冰」、「鼎泰豐」、「鳳梨」、「腳底按摩」一猜就中，神默契也讓台下驚呼連連。

VERIVERY不僅表演了從出道至今的《Wish U were here》、《Flower》、《O》、《With Us》、《Tap Tap》等多首深受粉絲們喜愛的歌曲，延浩和勇勝還以標準的中文發音演唱了周興哲的《你不屬於我》，而啟賢和岡旻則帶來了性感且展現內功深度的舞蹈，讓粉絲們驚喜連連。

4位成員更翻唱了（G）I-DLE的歌曲《Fate》讓現場氣氛嗨到最高點，最後4人與全場觀眾一起合照，為這次歷經兩個月、唱遍美洲與亞洲的巡演最終站完美劃下句點。

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