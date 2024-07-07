小彤老師罹癌中遇「大幸」 欣慰喊：女兒不會變成孤兒了

作家小彤。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕兩性作家小彤老師因罹患胰癌，3月底住院開刀切除腫瘤，目前正在接受化療，她昨（6）日發文分享化療中的喜訊，透露老公健檢結果沒有太大的異常，讓她放下心中大石頭，也欣慰說：「我那剛成年卻天真幼稚的女兒不會成為孤兒了呀！」

小彤老師日前接受第四次化療，還剩下八次，透露已慢慢習慣副作用，「食慾不振，為避免體重下滑，我把自己當養豬，能吃就拚命塞，居然胖回一公斤；嗜睡疲累越發嚴重，追劇追到睡著，聊天打起瞌睡，與老公吃大餐，吃到一半呵欠連連，索性在包廂小睡起來；頭髮繼續狂掉，剩下大約原本的三成左右，我還撐著能否殘留一些，這般酷熱天，遮風擋陽也好。」而讓小彤老師超乎想像的是，皮膚的敏感脆弱讓她幾週前不小心腳扭了一下，膝蓋撞到牆稍微磨破皮，「以前破皮擦傷完全不理會幾天後就沒事了，結果現在每天擦藥少碰水，居然結個誇張大痂，三週多才痊癒。」自嘲化療後變得「金枝玉葉」。

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此外，有一樁好消息讓小彤老師雀躍欣喜不已，就是擁有家族遺傳史、罹癌風險極高的老公，做完高階健檢後，結果顯示照舊是三高、過度肥胖、脂肪肝，其他一切尚可，她欣慰說：「害我白擔心焦慮了好幾週！想到身胖體虛的老公居然沒什麼大毛病，看來我那剛成年卻天真幼稚的女兒不會成為孤兒了呀！當然，我也要努力加油，即使胰臟癌存活率不高，為了不讓女兒誤入愛情陷阱，我這『兩性專家』媽咪更要拚命多活幾年，來幫女兒嚴格把關。」

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