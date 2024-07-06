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娛樂 最新消息

謝金燕火大喊告！遭不肖業者利用 爆氣開譙「避重就輕蓄意違法」

謝金燕不滿昔日合作品牌，在合約期滿後仍使用她的肖像。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「姐姐」謝金燕突破舒適圈參加中國實境選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），她透過精湛舞技與扎實唱功，為大家帶來視覺及聽覺的雙重饗宴，甚至一路闖進總決賽，展現強而有力的驚人氣場。沒想到，謝金燕的無窮魅力卻引來不肖人士動起壞心思，因此爆氣開譙並揚言「絕對提告。」

謝金燕連日在臉書大動肝火，起因於她昔日代言的髮品品牌，在雙方結束合作關係後，卻仍以謝金燕的肖像進行宣傳行銷，此舉讓她感到相當不滿。謝金燕公開點名該髮品品牌，並提出嚴正抗議，「使用未經本人授權的本人肖像於產品販售並開放上架，本人所屬公司已多次要求撤下！屢勸未果！」她強調對方實屬盜用肖像，此舉已涉及違法。

昔日合作廠商發出道歉聲明，謝金燕果斷拒絕並揚言提告。（翻攝自臉書）

如今，該髮品品牌發出致歉聲明，不過謝金燕仍氣憤難平，拒絕接受這份道歉聲明，今（6日）直球點名品牌避重就輕，不是素材逾期未更正，而是蓄意違法使用，她憤怒表示：「台灣代言已合約到期多個月！肖像下架時間足夠的，是你們根本沒有告知平台要下架！海外沒有代言沒有授權！就是違法！為何無法提出通知通路商下架有肖像及姓名商品的資料？入行35年誰看過姐姐這樣？」並揚言絕對提告。

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