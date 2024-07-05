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娛樂 日韓

（G）I-DLE雨琦喊：「我不要了」 拒絕跟爛人爛事糾纏

韓國人氣女團（G）I-DLE成員雨琦。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團（G）I-DLE成員雨琦近日突然在社群平台發文，一連上傳兩張日本動漫《哆啦A夢》圖片，並寫下：「不能在爛人爛事上糾纏」這篇限時動態引起粉絲注意，也立刻衝上微博熱搜，外界懷疑她講到的事情或許公司有關。

雨琦說不能在爛人爛事上糾纏，引起粉絲揣度。（翻攝自IG）

出道6年的（G）I-DLE團員從四面八方而來，除了中國的宋雨琦之外，還有台灣的葉舒華，近日她們即將帶著新專輯回歸，日前公司CUBE竟悄悄註冊（G）I-DLE商標，引起猜測，有人認為可能是（G）I-DLE不願再與公司續約，隨之而來的是5日雨琦也發出限時動態，寫下：「一個超厲害的心態，我不要了」。

雨琦發的限時動態，說著「我不要了」。（翻攝自IG）

雨琦給外界的形象一職相當樂觀開朗，幾乎未曾吐露自己的負面情緒，因此有人發現她前陣子發行SOLO專輯，在韓國沒有上任何電視、廣播宣傳，認為公司可能虧待她，導致她不滿。

雨琦平常給人陽光開朗的形象，也鮮少有情緒性發言。（翻攝自IG）

粉絲心疼地認為雨琦這麼直白說出心情，應該是真的忍無可忍，並指控公司一直對她進行打壓，不過，由於雨琦沒有說為了什麼事情才有這樣的想法，粉絲也只能猜測，不能斷定這兩句話是因為公司的態度而導致負面情緒。

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