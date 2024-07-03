《台灣靈異事件》趙英華引退多年 女兒也是高顏值正妹

趙英華狀態維持得宜。（翻攝自@chaoyinhua222 IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙英華過去在警世劇《台灣靈異事件》飾演女刑警，與飾演男警官的謝祖武搭檔，正氣又柔美的形象深植人心。演藝前途大有可為的她，20多年前，嫁給圈外人後定居加拿大，之後鮮少在螢光幕曝光。好久不見的趙英華，近期在IG曝光最新照片，可以看到她的兩個女兒，已經是亭亭玉立的大美女。

趙英華時常在IG分享自拍照和家庭生活，她最近一次更新貼文是今年5月，開心寫下「有兩漂亮寶貝陪我過母親節，今年可算是『最美的母親節』唷！」可見今年56歲的她保養得宜，無論臉蛋、氣質或身材都不輸年輕時，天生知性的氣質也沒變。

請繼續往下閱讀...

趙英華（中）兩名女兒有混血兒的味道。（翻攝自@chaoyinhua222 IG）

趙英華的掌上明珠，外貌和氣質同樣不凡，都有混血兒的味道，而且他們都比媽媽高挑，母女三人站一起宛如姐妹。畫面曝光後，讓大批粉絲紛紛留言驚呼「當年的玉芳警官還是一樣的美」、「真的是太美了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Rebecca Chao（@chaoyinhua222）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法