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娛樂 最新消息

Sandy產後接金鐘主持有譜？！三立給最新回應

「Sandy」吳姍儒主持傳出被徵詢主持第59屆電視金鐘獎。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆電視金鐘獎頒獎典禮將在10月登場，今（3）日傳出綜藝類將由「Sandy」吳姍儒主持，一旦成真，目前懷胎7個月的Sandy，到時候將是產後第一次亮相。

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《CTWANT》報導，10月登場電視金鐘獎目前鎖定由Sandy主持綜藝類，戲劇類則由姚淳耀挑大樑，而這也將是2人三金主持初體驗，據悉，三立提出邀約後吳姍儒第一時間秒答應。

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一早三立電視鬆口承認與Sandy有接觸，但目前尚未確定主持人選，仍在徵詢各方人選，一切將以金鐘官方網路公布資料為準。據了解，Sandy今天下午也有一場記者會，是否鬆口表態備受關注。

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