（影音）草帽海賊團集結！現象級《航海王》第2季宣布開拍啦！

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（2）日正式宣布，備受全球觀眾喜愛的真人冒險影集《航海王》第2季已開始製作，同時釋出了一段演員合體影片，草帽海賊團的原班底重新聚在一起，讓粉絲相當期待。

雅各羅美洛（左起）、新田真劍佑、伊納基戈多伊、艾蜜莉拉德、塔茲史卡勒齊聚一堂，宣布《航海王》第2季開跑。（Netflix提供）

主要演員「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛，以及「香吉士」塔茲史卡勒在開普敦重新聚首，短短1分半的預告，以伊納基開場：「Hey, Siri! 要怎麼前往南非？」而Siri的回答竟是：「即將前往偉大的航道！」

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5人分別從墨西哥、東京、洛杉磯、拉斯維加斯一同飛往南非開普敦，再次見面，無不露出開朗的微笑，他們也將帶領全球粉絲再次航向偉大的航道。

此外，Netflix上週也宣布第2季全新卡司，包括布倫丹莫里飾演布洛基、卡勒姆克爾飾演斯摩格，卡姆魯斯強森飾演Mr. 5，克萊夫羅素飾演可樂克斯，丹尼爾拉斯克飾演Mr. 9，大衛·達斯馬齊連飾演Mr. 3號，潔札拉潔絲琳飾演Miss 情人節，茱莉亞雷瓦爾德飾演達絲琪，羅布科萊蒂飾演瓦波爾，蒂龍基奧飾演多魯頓，維爾納庫澤飾演東利。

更多演員名單將於之後釋出，請大家敬請鎖定Netflix。

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