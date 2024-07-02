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娛樂 最新消息

黃子佼、賀軍翔捲性侵疑雲 北檢今下午傳喚2人出庭

〔記者陳彩玲／台北報導〕Me Too風波持續延燒，藝人賀軍翔疑似去年參加私人聚會後，被在場女子控告性侵，台北地檢署婦幼專組檢察官今天下午以被告身分傳喚他出庭，釐清案情；另藝人黃子佼被K小姐控性侵一案，承辦檢察官恰巧於今天下午傳喚黃男到案說明。

北檢今天下午傳喚藝人賀軍翔（左）、黃子佼（右）。（資料照）

據了解，賀軍翔目前被列為「妨害性自主罪」被告，疑似去年參加私人聚會時，和在場女子有糾紛被提告性侵，警方先前已傳賀男到案製作筆錄，並將全案函送台北地檢署偵辦。

檢察官今年5月24日指揮松山分局，前往賀男住家搜索，查扣手機等相關證物，保全證據，並從中了解他和告訴人的互動和糾葛，當天也約談一名女性證人，釐清當天聚會情形。

另藝人黃子佼涉嫌從色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，引發撻伐，後來又有一名K小姐控訴，17歲時同樣被以拍藝術照為由，被騙到黃子佼的私宅，過程中誘拐她脫泳衣拍雙乳，被撥開其泳褲性侵一分多鐘，承辦檢察官恰巧於今天下午傳喚黃子佼說明，釐清案情。

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