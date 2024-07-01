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娛樂 電影

（影音） 《猛鬼聲泣泣》看一部抵三部！女鬼開打送葬人

阿查里亞斯里塔（左）、燦帕盛蓬加盟《猛鬼聲泣泣》。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國年度恐怖喜劇片《猛鬼聲泣泣》將登台放映，導演普安農（Poj Arnon）大膽嘲弄這一年泰國各種政治與社會時事，甚至當紅賣座電影，被泰國觀眾譽為「泰國爆笑編年史」。

《猛鬼聲泣泣》劇情融入去年在泰國斬獲超過7億泰銖（約台幣6.2億元）票房的《送葬人》，以及超過5億泰銖（約台幣4.4億元）票房的《鬼聲泣》，讓主角們進入送葬人身處的鬧鬼村莊，在那邊發生一連串讓人又驚又笑的事件。

阿查里亞斯里塔（左）、燦帕盛蓬加盟《猛鬼聲泣泣》。（采昌提供）

《猛》片更邀請到演出《送葬人》的演員阿查里亞斯里塔（Archariya Sritha），以及演出《鬼聲泣》女鬼的燦帕盛蓬（Champa Saenphrom）加盟，片商表示，台灣觀眾等於一次觀賞到三部泰國破億電影，CP值飆到最高點。

有趣的是，「送葬人」阿查里亞斯里塔和「女鬼」燦帕盛蓬一同軋戲，開場上演票房大PK；另外可見人鬼殊途隔空叫囂，一言不合就開打，堪稱一開場就下猛藥，要讓觀眾笑到「掉下巴」。《猛鬼聲泣泣》7月5日在台上映。

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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