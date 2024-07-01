直播天王潮吉爸被輕判 被爆低調復出

「茶葉界直播天王」潮吉爸因被逮賣混充茶，被輕判緩刑罰款10萬元。（翻攝自潮吉爸臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在網路擁有高人氣的「茶葉界直播天王」潮吉爸，去年在檢警調大舉掃蕩以越南茶混充台灣茶被抓，最終僥倖獲緩刑被罰款10萬元，沒想到近期驚傳重操舊業。

知情人士爆料，潮吉爸因賣混充茶被逮，被輕判緩刑4年並罰10萬元，但定讞不到半年，悄悄在年初透過臉書專頁「潮吉爸高山茶」標榜販售2024年最靚的茶，又開始重出江湖，最新發文停留在今年5月7日。

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潮吉爸臉書專頁最新發文停留在5月7日，持續販售茶品。（翻攝自潮吉爸臉書）

潮吉爸重出江湖透過臉書專頁繼續販售茶品，觀察他的發文底下，果然釣出一大票網友留言詢問，而潮吉爸大多以「私訊您」低調回應網友問題，他在臉書專業自我簡介，則以「直播好茶拍賣」自居，打出一周有兩天晚間直播，自介「批發、零售、商品行銷規劃、輔導」，繼續從事直播賣茶行業。

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