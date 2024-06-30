薔薔直搗希臘街頭毒窟！與毒販交易竟遭詐騙

薔薔與母親前往希臘旅遊，意外在巷子直擊到毒品交易。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自綜藝節目《我愛黑澀會》出道的女星「薔薔」林嘉凌，以直率作風擄獲大批粉絲，近日她與母親前往希臘旅遊，意外在巷子直擊毒品交易，原來該處是個毒窟，在好奇心驅使下，她上前和毒販購買一支大麻菸，沒想到竟買到假貨，引發關注。

好奇心驅使下，薔薔上前和毒販購買一支大麻菸。（翻攝自YT）

薔薔旅遊行經希臘雅典中國城時，不僅被雜亂的塗鴉牆嚇到，甚至還在巷子裡直擊到大批吸毒犯，薔薔直言「每個人都吸到像喪屍一樣」。薔薔最後在好奇心驅使下，上前與一名毒販攀談，對方手裡拿著當地合法的大麻菸兜售，價格為新台幣348元，最後薔薔成功購買了一支。

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薔薔以價格新台幣348元買到一隻假冒成大麻菸的香菸。（翻攝自YT）

不過曾經在合法國家抽過大麻的薔薔一聞就知道被騙了，裡頭全是菸草，一向好辯的薔薔在異國不想惹事，便一直說：「沒關係啦！算了」，不過她還是在對方走掉後，笑虧自己：「買了一個爛貨，真的會氣死」。

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