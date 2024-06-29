ØZI開唱驚見粉絲丟「原味內褲」 觀眾爆：她蹲旁邊現脫

ØZI。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作歌手ØZI出道以來寫出不少催情佳作，透過音樂展現自己的獨特浪漫，因此擁有廣大粉絲喜愛。ØZI昨（28）日在台中開唱，怎料他後續在Threads發文，無奈表示：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台...以後請不要拜託。」引發熱議。

ØZI台中開唱，粉絲丟原味內褲上台。（翻攝自Threads。@fayi_yi提供）

ØZI昨日在台中開唱，後續在Threads發文，無奈表示：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台...以後請不要拜託。」引起網友紛紛加入討論，更有觀眾透露：「她蹲在我旁邊現脫⋯」

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ØZI無奈呼籲：「以後不要拜託。」（翻攝自Threads）

貼文一公開，許多網友紛紛上傳當時ØZI手拿原味內褲的畫面，讓許多人對此感到不敢相信：「我實在不敢相信，你用手拿了...」、「會不會從此不敢拿粉絲送上台的東西」、「真的是要理智追星欸，濕濕的喔天哪！」

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