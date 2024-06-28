《航海王2》新角色曝光超還原！Mr.3超大咖「漫威DC都演過」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕真人版《航海王》影集去年上線後大獲好評，原作者尾田榮一郎立刻宣布推出第二季，Netflix自本月25日連續3天釋出了《航海王》真人版影集第2季11位最新角色，引發熱議，再次被大讚選角超還原。

《航海王》第2季，大衛·達斯馬齊連演出Mr.3。（Netflix提供）

第2季確定船醫喬巴會上船之外，幾位重要篇章的角色也將登場，包括斯摩格、達絲琪兩位海軍搭檔，分別由卡勒姆·克爾、茱莉亞·雷瓦爾德飾演，還有瓦波爾、多魯頓，這兩位是在喬巴篇當中會出現的角色，分別是羅布·科萊蒂、蒂龍·基奧演出，當然重要的「Dr.古蕾娃」的人選尚未揭曉。

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《航海王》第2季，羅布·科萊蒂飾演瓦波爾。（Netflix提供）

《航海王》第2季，蒂龍·基奧飾演多魯頓。（Netflix提供）

至於相當重要的「小花園篇」的登場人物，巨人東利、布洛基則分別由維爾納·庫澤、布倫丹·莫里飾演，這兩個角色在近期的漫畫連載中再度出現，相當活躍。

《航海王》第2季，維爾納·庫澤飾演東利。（Netflix提供）

《航海王》第2季，布倫丹·莫里飾演布洛基。（Netflix提供）

鯨魚拉布的好友，同時也是海賊王哥爾羅傑的船醫可樂克斯則是克萊夫·羅素演出。

《航海王》第2季，克萊夫·羅素飾演可樂克斯。（Netflix提供）

接下來克洛克達爾旗下組織「巴洛克華克」的殺手們，也一一出爐，薇薇公主的搭檔Mr.9由丹尼爾·拉斯克演出；鼻屎男Mr.5則是卡姆魯斯·強森；Miss情人節為潔札拉·潔絲琳。之後在《航海王》的篇章中都相當活躍的Mr.3蠟燭男則是由大衛·達斯馬齊連飾演。

《航海王》第2季，茱莉亞·雷瓦爾德飾演達絲琪。（Netflix提供）

《航海王》第2季，卡勒姆·克爾飾演斯摩格。（Netflix提供）

《航海王》第2季，Mr.5卡姆魯斯·強森。（Netflix提供）

《航海王》第2季，Miss情人節由潔札拉·潔絲琳演出。（Netflix提供）

《航海王》第2季，Mr.9由丹尼爾·拉斯克演出。（Netflix提供）

值得注意的是，網友發現大衛·達斯馬齊連不但演過漫威《蟻人》系列，DC的《黑暗騎士》、《自殺突擊隊：集結》，還有丹尼·維勒納夫執導的電影，包括《私法爭鋒》、《銀翼殺手2049》及《沙丘》等等夯作，如今加盟《航海王》，在PTT掀起熱議，令人相當期待。

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