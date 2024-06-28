黃明志捲「幫派鬥毆」畫面曝光 驚見黃秋生超哥都在現場

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃明志與黃秋生二度合作歌曲《揸FIT》，這首歌要向香港電影系列《古惑仔》致敬，表達對逝去青春的感慨和無奈，以及對香港輝煌年代的回憶和對如今香港電影產業沒落的心聲與感慨。

黃明志（右）、黃秋合唱新歌。（亞洲通文創提供）

黃明志特別邀請《古惑仔》主題曲《友情歲月》的作詞人劉卓輝來填寫粵語歌詞，只為更加完美呈現這首帶有道地港式韻味的新作品，向經典致敬。

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黃秋生之前在《古惑仔》中飾演的「大飛哥」角色深植人心，黃明志認為由他來演繹這首《揸FIT》再適合不過，時隔25年再度演繹經典角色依舊寶刀未老，黃明志也大讚黃秋生「渾然天成」。

黃明志重現古惑仔經典鬥毆場面。（亞洲通文創提供）

製作團隊特別邀請了台灣知名網紅，包括「超派人生」、「草爺」、「蹦闆」、「油條兄弟」、「台中燒打機」、「片吃片喝專家」等來客串演出MV，大夥從穿著打扮、髮型到大型打鬥場面都完美還原，甚至打造了電影中小結巴被槍殺的場景，堪稱一比一完美還原。

黃明志（右）與黃秋生再次合作新歌。（亞洲通文創提供）

團隊也前往台中一中商圈取景，復刻電影中黑道幫派群毆畫面，黃明志在拍攝現場面對一大群「幫派大哥」，直言好害怕，「擔心唱歌唱到一半被揍，也怕如果畫面不好看要重拍也會被揍，他們每個拳擊手的奶都很大，我看了很怕！」

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