《博物館驚魂夜》比爾科布斯家中逝世！享耆壽90歲

好萊塢老牌影星比爾科布斯於家中逝世。（路透社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢老牌影星比爾科布斯（Bill Cobbs）於家中逝世，享耆壽90歲，曾參演《終極保鑣》、《博物館驚魂夜》、《黑道家族》等多部膾炙人口的作品，消息曝光，令粉絲相當錯愕。

據美國有線電視新聞網《CNN》報導，比爾科布斯的弟弟湯瑪斯科布斯（Thomas Cobbs）在臉書上證實這一消息，他表示比爾科布斯「在加州的家中安詳離世」，貼文中寫道，「比爾是一位深受愛戴的伴侶、哥哥、叔叔、代孕父親、教父和朋友，他最近在珍貴的親人陪伴下快樂地慶祝自己的90歲生日。」比爾科布斯的公關查克瓊斯 （Chuck I. Jones） 也回應，比爾科布斯在家中逝世，家人朋友都在他的身旁，原因可能為自然死亡。

請繼續往下閱讀...

比爾科布斯出生於美國俄亥俄州克里夫蘭，他的演藝生涯從1970年代開始起飛，約出演約200布影視作品，包括《金錢帝國》、《保鑣》等電影，以及1996年獲得奧斯卡提名的經典片《檔不住的奇蹟》，演出許多廣受喜愛的角色。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法