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（影音）家庭美術館叢書「最年輕」藝術家 陳輝東促建構台灣美術史

2017/11/06 21:11

「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表。（記者凌美雪攝）〔記者凌美雪／台北報導〕為重建台灣藝術史，文化部自文建會時期策劃編印的「家庭美術館──美術家傳記叢書」，近年也加速進行，目前共累積出版111冊；民國96年開始發行的「台灣資深藝術家影音紀錄片」，目前也已完成32部。

國美館自民國100年接手辦理兩項計畫，記錄台灣美術史上藝術家重要的生命與創作歷程，並傳承藝術典範。106年計畫近日發表，計有美術家傳記叢書」10冊；資深藝術家影音紀錄片5部，文化部長鄭麗君表示，期望藉由結合政府與民間研究的能量，共同建構藝術史觀，建立台灣人的文化自信與認同。

最新發表的美術家傳記叢書，由藝術家出版社編製，包括黃冬富著《謙和‧兼能‧蔡草如》、劉永仁著《寂弦‧高韻‧霍剛》、蕭瓊瑞著《現代‧水墨‧劉國松》、鄭芳和著《白色‧孤絕‧林壽宇》、陳長華著《綺麗‧寫實‧陳輝東》、白適銘著《日盛‧雨後‧木下靜涯》、陳水財著《圓融‧沈思‧陳英傑》、曾長生著《原彩‧東方‧吳昊》、潘襎著《元氣‧磅礡‧莊喆》、廖新田著《線形‧本位‧李錫奇》。

此次發表的藝術家之中，陳輝東與之前已發表的朱銘，是美術家傳記叢書計畫進行至今最「年輕」的2位，1938年生的陳輝東提到，之前台南市美術館要應徵15名館員，收到700多封履歷，篩選後面試400多人，多是台灣各大學相關科系的碩士，但問他們台灣美術家有哪些人？能說出的卻只有4、5人，讓他非常感慨，更深覺出版台灣美術家傳記叢書的重要性，而且，這套叢書「要進到家庭裡、學校圖書館裡，這樣民眾才會知道台灣美術史是怎麼一回事。」

為擴大推廣效益，文化部也已決定，今年將贈送國內大專院校、附設美術班的中小學、圖書館、文化機構等單位「家庭美術館──美術家傳記叢書」與「台灣資深藝術家影音紀錄片」，以建構常民化的美學環境。出版品同時也將寄發駐外機構等單位，以推廣我國美術發展並提供相關藝術研究資料，增進海外人士瞭解台灣藝術文化。

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