凱文史貝西淪淫魔 連男記者也被性騷

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢製片哈維溫斯坦的性騷醜聞還未平息，奧斯卡影帝凱文史貝西就被男演員踢爆性騷，他試圖以公開出櫃替醜聞止血，沒想到卻面臨更多受害者跳出來指控，據《BuzzFeed News》報導，史貝西不僅染指眾多演員、電影工作人員，還將「狼爪」伸到採訪他的男記者身上。

奧斯卡影帝凱文史貝西性騷醜聞連環爆。（翻攝自網路）

有名匿名男記者爆料，他於2000年初，曾到倫敦劇院訪問史貝西，起初史貝西展現幽默親和的態度，但之後史貝西帶他出去酒吧飲酒時，就開始不安份，「他伸出手來摸我的大腿和下體，我禮貌性地移開他的手，試圖用玩笑化解尷尬。」

當記者想離開，史貝西不讓他走，還不停繼續撫摸他的大腿，記者當下不想將事情鬧大，因為還要寫採訪稿，於是選擇隱忍，但他也指證當時在場的人，每個都看到史貝西的行為，卻全都裝作沒看到。

該名記者也說：「史貝西後來在酒吧外對我怒吼，吼到面紅耳赤、口沬橫飛，只因為我不想和他發生性關係，他還對我放話，說其實我內心是想和他做，但我是一個懦夫。」一連串驚人之舉，也讓記者直呼「不可思議」。

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