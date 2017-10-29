韋禮安禁聲2個月 星國開唱討救兵

韋禮安到環球影城拍照留念。（福茂提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安昨晚在新加坡開唱，剛自英國遊學回來的他，坦言對表演、唱歌有點生疏，「剛回台灣時，唱校園講話還會卡住，講中文會卡卡。」他表示在英國兩個月時間都在認真上課，比較少練唱，「而且英國宿舍隔音差，怕會被客訴！」這次在星國開唱，還找了老師上了發聲課程。

結束遊學行程，韋禮安啟動全新巡演，昨晚在新加坡聖淘沙的「Resorts World Sentosa名勝世界」演出，粉絲擠滿現場，他以充滿搖滾氣息的紅色鉚釘皮衣開場，配合震撼力十足的《狼》，瞬間炒熱全場氣氛。

韋禮安在新加坡開唱。（福茂提供）他重現《慢慢等》、《有人在等我》等情歌，更以鋼琴自彈自唱《有別說沒愛過》、《有Luvin U》等，他有感而發地說：「有一些歌聽到會跟著唱，就會不自覺得微笑，『職業倦怠』有時會讓我有點忘了那個單純的感覺，藉由這些歌讓我找回。」他化身鋼琴王子，配上有翅膀的白色鋼琴，讓粉絲聽得如癡如醉。

這次到新加坡，韋禮安特別選唱新加坡天后孫燕姿的《遇見》，他談到：「自己如果不當歌手，可能沒什麼機會來新加坡聖淘沙開演唱會，也算是自己遇見了跟新加坡的緣分。」

韋禮安品嘗新加坡美食。（福茂提供）演唱會最後，台下粉絲安可聲不斷，韋禮拿起吉他又上台，即興自彈自唱《如果再見》、《這不是愛情》等歌曲，一唱就30分鐘，氣氛嗨到最高點。他這次到星國不忘美食，號召工作人員到「老巴剎」逛夜市，興奮喊：「這是我第一次吃老巴剎美食耶，好過癮！」此行更路過環球影城、欣賞魚尾獅的美景，在演出前稍微放鬆。

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