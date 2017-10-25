陳曉忙拍戲 陳妍希兒不會叫爸爸
2017/10/25 10:17
〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希與中國男星陳曉因拍攝電視劇《神鵰俠侶》結緣，陳妍希去年12月產下1子「小星星」，產後復出多半參與需離開家幾天的節目錄製，而老公陳曉則是行程滿檔，許是因為工作太忙，讓兒子小星星現在還只會叫媽媽不會叫爸爸。陳妍希與陳曉婚後育有1子。（翻攝自微博）
《新浪娛樂》報導，陳曉近日出席香港品牌活動，透露兒子目前雖還不太會說話，但已經會叫媽媽，卻還不會叫爸爸，被問到工作是否很忙碌，陳曉表示：「沒有，我準備休息了，因為太久時間沒有休息過了。」而小星星12月即將滿周歲，他表示會花心思準備，畢竟是兒子第一個生日。據悉，陳妍希近期也接下戲約將進劇組拍攝，她表示不會因家庭放棄演戲，「只要大家還願意看我，我就會演下去」。陳曉將休息一陣子陪伴兒子。（翻攝自微博）
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