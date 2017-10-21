《氣象戰》男星玩命打蜂毒 「心臟像要爆開」

〔記者許世穎／綜合報導〕47歲蘇格蘭性格男星傑瑞德巴特勒10年前因《300壯士：斯巴達的逆襲》爆紅，近年又以《全面攻佔》系列創佳績，最近推出新片《氣象戰》也在台票房開紅盤。他日前上節目宣傳該片時自爆，過去1年內3度進醫院，全因拍戲意外不斷。

傑瑞德巴特勒新片《氣象戰》在台票房開紅盤，勇奪票房冠軍。（華納提供）傑瑞德表示拍攝《氣象戰》時常要穿上太空裝拍攝無重力畫面，其實相當不舒服，拍戲時間更穿了5個星期，而且一上戲都是漂浮在奇怪的角度，一拍就是好幾個小時，最後只好聽從建議打「蜂毒」來舒緩痛苦感。

他最後真的找人幫忙施打，結果對方幫他打了10針：「最糟糕的事情發生了，就是過敏性休克反應！真的很恐怖！」傑瑞德回憶當時感覺，就像全身都有東西在爬，不僅部分腫起，就連心臟都像要爆開了一樣。

傑瑞德巴特勒生動描述施打蜂毒後差點掛掉。（翻攝YouTube）後來他才知道，10針其實比正常量多出10倍，但傑瑞德又自爆出事後4天再度施打蜂毒：「我想說之前這次可能只是打太多才會出事。」不過最後又再度被送醫，笑言雖然沒事了，但現在看到蜜蜂經過都會很小心。

傑瑞德巴特勒自爆施打蜂毒影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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