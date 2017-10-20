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首頁 > 婉君推

聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ

2017/10/20 15:26

〔記者蕭方綺／台北報導〕今日凌晨在台大女宿舍門口發生一起潑硫酸命案，造成1死3傷，震驚全台，警方初步查出兇嫌犯案主因，疑和感情糾葛有關，令人不禁聯想起多年前的清大王水事件。東森主播蔡尚樺則因應時事，在臉書指出「此事件應與升學制度下，導致愛情EQ趕不上IQ有關」。蔡尚樺常對新聞時事發表意見。（翻攝自臉書）

蔡尚樺過去被爆曾和王文洋陪吃緋聞，後來又有「小周渝民」男友出面認證，她常對時事議題發表想法，「指出從小因在師長或父母管教下，我們專注在培養智能教育，卻對重要的戀愛課題一問三不知，甚至將談戀愛貼上十惡不赦的錯誤標籤」，導致許多人在感情這方面成熟度不足，「愛情EQ趕不上IQ」。蔡尚樺常對新聞時事發表意見。（翻攝自臉書）

蔡尚樺表示：「愛情本來就是人與人之間的一種激情，它非理性，也隱藏著危險。」呼籲社會大眾別再輕忽愛情課題，以免有天當它成為「人生難題」時會不知所措。

po文一出，粉絲也讚她說的對，紛紛指出：「恐怖情人毀一生，請慎選對象」、「說得好，主播，學校可從來沒教過我們『怎麼分手」』」

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