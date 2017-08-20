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重提爆破意外 Selina無辜遭南韓網友批「忘恩負義」

2017/08/20 18:52

Selina（左）與俞灝明因拍戲而嚴重燒傷。（翻攝自Selina臉書、俞灝明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Selina」任家萱2010年時拍攝中國電視劇《我與春天有個約會》發生爆破意外，Selina全身54％嚴重燒傷，而同劇男主角俞灝明背部四肢也三度灼傷，俞灝明演藝事業停擺2年，今年與中國人氣女星趙麗穎合作新戲引起討論，而南韓有媒體重提爆破事件，讓Selina無端受到南韓網友指責。

南韓媒體重提爆破意外，Selina遭網友痛批。（翻攝自韓國D社臉書）

南韓媒體《issuenote》在報導中重提七年前的爆破意外，表示意外發生的當時，俞灝明用肉身保護Selina，因此傷勢嚴重，但事後Selina完全沒有感謝俞灝明，並說她的經紀公司將當時男方救她的影片全數刪除，而南韓八卦媒體也在臉書上轉載這篇新聞，網友們紛紛認為俞灝明是位英雄，痛批Selina忘恩負義，但也有台灣網友替Selina講話，表示Selina與家人都曾在節目上感謝俞灝明，希望南韓網友不要單看一方的報導就誤會藝人。

Selina遭燒傷後經過漫長的復健生活。（資料照，記者胡舜翔攝）

事實上Selina的前夫張承中及任爸都曾在節目上感謝俞灝明將擔架讓給Selina，而俞灝明過去接受訪問時曾說，意外發生的當時兩人皆被強大撞擊力道彈飛，對於救Selina的記憶完全空白，「英雄救美說」是被美化的結果，而兩人事後曾私底下給予對方鼓勵，與外界所傳的反目成仇完全不同。

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