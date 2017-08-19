魏蔓陶嫚曼狼狽落水 女女濕身肉貼肉取暧
2017/08/19 20:33
魏蔓與陶嫚曼在《噗通噗通我愛你》雙雙落水。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕陳奕在台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》將上演英雄救美戲碼，劇中魏蔓與陶嫚曼雙雙落水，兩女被嚇得花容失色。這場戲在36度高溫下拍攝，照理說在落水那一刻應該覺得透心涼，但每個人卻嘶吼狂叫，原來水池的水來自山泉溪水，魏蔓猜測溫度大約只有五度，大夥苦笑：「下水的快樂只有一分鐘！」也因為溫差太大，鏡頭一移開大家就開始頻發抖，連腳都感覺都快抽筋。
魏蔓與陶嫚曼在《噗通噗通我愛你》雙雙落水。（三立提供）陶嫚曼招認三人之中她的泳技最差，連換氣都不會，雖然池水不深，但她還是裝可憐先拜託陳奕說：「如果我滑倒，你還是要先救我，因為我真的不大會游泳。」陳奕表示自己在水中時感覺快失溫，而且唇也變紫，他認為戲裡要裝作不會游才最難，開玩笑說：「救我好了，因為來回我游最多次，都快抽筋了！」魏蔓則笑稱好在自己之前演出《飛魚高校生》時有練習過，這次拍落水戲完全沒在怕。陳奕、魏蔓、陶嫚曼拍攝落水戲，鏡頭一移開大家就開始頻發抖。（三立提供）
不過魏蔓與陶嫚曼在落水後成了落湯雞，連瀏海都塌了，她們自我安慰地笑說：「還好有擦防水化妝品，眼睫毛也沒有掉，就已經很開心了。」陳奕開玩笑說：「落水戲就別要求妝髮了，訣竅就是別讓瀏海變成海帶就好。」魏蔓與陶嫚曼拍落水戲，因水溫太低，讓兩人抱在一起取暧。（三立提供）陳奕拍攝落水戲，表示自己感覺快失溫，而且唇也變紫。（三立提供）陳奕英雄救美落水的陶嫚曼。（三立提供）
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