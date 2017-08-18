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首頁 > 婉君推

布裘被迫合作 聯手對抗2千萬欠款訴訟

2017/08/18 15:29

布萊德彼特和安吉莉娜裘莉被控拖欠房屋設計的款項。（翻攝自《Radar Online》）〔記者莊沛儀／綜合報導〕「小布」布萊德彼特和安吉莉娜裘莉雖然無法重新復合，但在燈光設計師奧迪歐蘇丹特控告替他們房屋裝潢、設計，完成後卻不願付帳，一狀告到法院去時，兩人勢必得聯手一起對抗官司了。

據《Radar Online》報導，奧迪歐替布裘位於法國普羅旺斯城堡的燈光設計，但兩人不僅不付錢，還逼她將未完成項目轉交他人，讓別人坐享她的設計成果，無疑破壞聲譽，因此一怒之下在4月將兩人告上法院。

奧迪歐告訴《衛報》，「我是一個藝術家，這也是我的工作，當有人試圖從我這偷走什麼時，這是非常令人痛心的」；奧迪歐透露，小布相信燈光能成為房屋的核心，故聘請、並將此全權讓她負責。

據報導，奧迪歐為此雇用17名專業人員，同時每個月向小布收取費用，不料在成本上漲後，小布竟開始停止付款，讓她在無法負擔承包商已完成項目的款項後，關閉店面。

法律文件也揭露，即便小布不再付錢，卻仍不斷向奧迪歐請求幫助，小布曾寄MAIL喊話「不知道在法國到底發生什麼事，但在美國，朋友是不會傷害朋友的」，還說：「我一直是奧迪歐的粉絲，拜託回來完成工作並以此為傲，別在法律訴訟上浪費時間，去追尋藝術之旅。」

對此，法院認定奧迪歐並非有意停工，判小布需給予超過70萬美元（約台幣2千萬元）作為賠償。雖錢全數付清，但小布律師竟表示燈光設計的構思來自小布本人，讓奧迪歐無奈表示，雖然外界都跟她說小布是個好人，但其實「大錯特錯」。

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