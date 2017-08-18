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首頁 > 婉君推

潘瑋柏重拾VJ身分 自爆心酸史遭罵「長得醜」

2017/08/18 14:30

《完全娛樂》主持人以綸和宇宙以嘻哈裝扮，迎接偶像潘瑋柏（中）蒞臨。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕潘瑋柏最近發行第11張專輯《illi異類》，首波主打《Coming Home》更拿下KKBOX華語新歌週榜的冠軍，他受三立《完全娛樂》之邀，重拾VJ身份擔任KKBOX華語新歌週榜的報榜嘉賓，LIVE現場氣氛High到不行，直播觀看人數直線攀升，讓潘瑋柏笑著說：「以前當VJ錄影時才不會有人幫我們尖叫，所以以後有空可以找我來報榜，我家還滿近的啦！但前提是我的歌一樣要第一名。」

潘瑋柏在當VJ時期就很想出唱片，過去常把握報榜機會一直跟著唱，結果讓觀眾寫信投訴「我是想聽別人唱歌，真的不想聽你唱！」而另一個被罵的例子，則是他有次在報榜時說某位韓星長得怪怪的，讓粉絲氣到寫信罵「潘VJ請你回家照照馬桶裡的水，看看你自己的樣子，你才是長得醜！」聽到潘瑋柏分享過去的主持經驗，讓《完全娛樂》主持人以綸和宇宙驚呼：「還好我們節目粉絲的留言都很Peace。」

《完全娛樂》主持人以綸和宇宙以嘻哈裝扮，迎接偶像潘瑋柏（中）蒞臨。（三立提供）從潘瑋柏的首張專輯就開始支持他的以綸和宇宙，也為了迎接偶像到來，特別以嘻哈裝扮登場，以綸還模仿《中國有嘻哈》吳亦凡的造型和潘帥同框，讓粉絲紛紛留言「真的好像！」不只造型下苦心，兩人也各自準備了「Freestyle」，在偶像面前展現饒舌功力，讓潘瑋柏送上擁抱笑著說：「你們都過關了！」每次在《完全娛樂》錄影都很開心的潘瑋柏，也形容每次來都像回到家，真的是「Coming Home」！大夥也相約好9月2日要在潘瑋柏的《illi異類-新歌演唱會》上見。

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