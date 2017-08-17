梁正群加入《一家人》 觀眾憂勇春CP出現危機

梁正群加入《一家人》演出，與韓瑜有不少對手戲。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立八點台劇《一家人》最近加入梁正群演出，而他的出現讓觀眾猜測劇中的新關係圖，不少鄉民們認為他將會成為曉春（韓瑜飾）與志勇（陳冠霖飾）之間的阻礙，於是開始留言拜託他絕對不要攪入「勇春CP」之中。

梁正群加入台八劇組演出兩週後，所得到的心得是：「講台語太難了！」他笑自己過度自信，因為小時候生活在國台語交錯的環境，有學過台語但卻不常說，想說這次派上用場應該難度不高，加上家人也很鼓勵能有新的嘗試，於是就一腳跨入本土劇的領域。

梁正群最近加入《一家人》演出。（三立提供）現在只要在片場，就可看到梁正群手握一本厚厚劇本，不停的在念台詞，他開玩笑說：「最近經常一場戲就有兩頁以上的台詞，每錄影前手就發抖冰涼，心想自己演不好就算了，很擔心吃NG會影響到演對手戲的韓瑜要一直等我。」所以連大家放飯時，壓力超大的梁正群根本吃不下飯，把握時間不停的K劇本。他也笑說：「常看到台詞知道要說什麼，但心裡卻想的是英文，例如下一句台詞要說的是『也許』，但腦中立刻出現的是『Maybe』，很擔心會突然破口而出。」梁正群還幽默的調侃自己腦中有線沒連結好，一下中文一下英文，會出現好多小劇場。

在加入演出前，同門師姐柯淑勤是梁正群的小老師，親自指導他說台語的抑揚頓挫，而不少粉絲也給梁正群留言，也希望她能拉柯淑勤進入《一家人》，梁正群笑說：「柯姐很有想法，但我無法控制，如果來就太好了，她一定可以為戲增加更多張力，我也隨時可以請教台語。」 梁正群最近加入《一家人》演出。（三立提供） 梁正群加入《一家人》，「不輪轉」的台語讓他壓力很大。（三立提供）