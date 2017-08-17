限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

梁正群加入《一家人》 觀眾憂勇春CP出現危機

2017/08/17 18:51

梁正群加入《一家人》演出，與韓瑜有不少對手戲。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立八點台劇《一家人》最近加入梁正群演出，而他的出現讓觀眾猜測劇中的新關係圖，不少鄉民們認為他將會成為曉春（韓瑜飾）與志勇（陳冠霖飾）之間的阻礙，於是開始留言拜託他絕對不要攪入「勇春CP」之中。

梁正群加入台八劇組演出兩週後，所得到的心得是：「講台語太難了！」他笑自己過度自信，因為小時候生活在國台語交錯的環境，有學過台語但卻不常說，想說這次派上用場應該難度不高，加上家人也很鼓勵能有新的嘗試，於是就一腳跨入本土劇的領域。

梁正群最近加入《一家人》演出。（三立提供）現在只要在片場，就可看到梁正群手握一本厚厚劇本，不停的在念台詞，他開玩笑說：「最近經常一場戲就有兩頁以上的台詞，每錄影前手就發抖冰涼，心想自己演不好就算了，很擔心吃NG會影響到演對手戲的韓瑜要一直等我。」所以連大家放飯時，壓力超大的梁正群根本吃不下飯，把握時間不停的K劇本。他也笑說：「常看到台詞知道要說什麼，但心裡卻想的是英文，例如下一句台詞要說的是『也許』，但腦中立刻出現的是『Maybe』，很擔心會突然破口而出。」梁正群還幽默的調侃自己腦中有線沒連結好，一下中文一下英文，會出現好多小劇場。

在加入演出前，同門師姐柯淑勤是梁正群的小老師，親自指導他說台語的抑揚頓挫，而不少粉絲也給梁正群留言，也希望她能拉柯淑勤進入《一家人》，梁正群笑說：「柯姐很有想法，但我無法控制，如果來就太好了，她一定可以為戲增加更多張力，我也隨時可以請教台語。」梁正群最近加入《一家人》演出。（三立提供）梁正群加入《一家人》，「不輪轉」的台語讓他壓力很大。（三立提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里 小小瑜甜挽男友逛街 心碎哀嚎聲傳千里
2017/08/17 10:29
小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin 小炳愛女15歲了 制服照曝光撞Jolin
2017/08/17 11:32
秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤 秀琴陳致遠撐不住燒3百萬 原住民餐廳黯然收攤
2017/08/17 15:49
老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的 老公來了！孔劉撂英文帥得嫑嫑的
2017/08/17 16:47
（影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃 （影音）李小龍試鏡《青蜂俠》片段曝光 拳速嚇得對手狂閃
2017/08/17 11:06
（影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說… （影音專訪）出獄首日說到她就哽咽 張作驥談當年「真相」說…
2017/08/17 14:29
憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒 憂「孔太」熱昏！ 孔劉差點被這句華語考倒
2017/08/17 17:15
波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過 波多野來台密會男星 2人曾「啪啪啪」過
2017/08/17 13:19
張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事 張作驥性侵假釋今出獄 他竟拒絕這件事
2017/08/17 11:10
男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了 男星下體入珠30顆展雄風 褲襠竟爆裂了
2017/08/17 12:22
KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排 KIMIKO強碰插隊大姊 一句話讓她閉嘴乖乖排
2017/08/17 11:54
（影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰 （影音）全世界最貴鞋子！張柏芝不給外傭碰
2017/08/17 12:13
仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚 仍與小三勾勾纏 型男主持遭電視台炒魷魚
2017/08/17 10:25
《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說 《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說
2017/08/17 10:42
加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了 加入戰局 LINE聊天室直播台灣上線了
2017/08/17 13:04
驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了 驚！ 「天后製作人」不再寫歌 陳鎮川：這件事玩夠了
2017/08/17 18:45
（獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣 （獨家圖）滿滿黃絲帶歡迎回家 名導出獄跨火爐除晦氣
2017/08/17 12:41
孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身 孔劉二度撲寶島賣機 「孔太太」頂高溫等老公現身
2017/08/17 16:05
學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲 學拉麵比做愛還難 男星唬情婦玩性愛遊戲
2017/08/17 12:12
華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑 華碩大手筆6千萬請孔劉代言 鐵粉一路追著跑
2017/08/17 16:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.