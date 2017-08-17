《紅衣2》發源地放片喊「卡」 居民這樣說

電影《紅衣小女孩2》原定在取景地大坑舉辦特映，當地居民擔心會對觀光引起衝擊而反彈。（威視提供）〔記者許世穎／台北報導〕電影《紅衣小女孩2》因加入大坑卡多里樂園傳說，也因現實中首度拍到「紅衣小女孩」身影的畫面，就發生在大坑的風動石登山步道，片商原定今晚到大坑放映試膽場，更請法師到場坐鎮，昨因引起地方恐慌，擔心嚇壞老人、小孩，還衝擊當地觀光產業，在台中市新聞局與片商協調後，決定取消。

對此，行銷、發行該片的威視電影公司今早也特地舉行記者會回應，強調活動舉辦用意單純是希望回饋中部影迷，絕非要造成當地民眾的恐慌，「當初許多中部影迷們都非常期待這部電影，因此才決定在台中舉辦一場放映活動」。

電影公司提到，當時活動報名時非常踴躍，短短一小時超過數百名的網友爭相報名與詢問，「但由於當地居民們的疑慮，因此無法租借到場地進行放映，經過市府的協助，多次和居民們討論未果，只好緊急取消」。

台中市議員曾朝榮也指出，因《紅衣小女孩2》使得大坑及卡多里樂園再次成為民眾關注焦點，引起更多想像空間，「大坑絕無劇中鬼怪故事情節，劇情全屬虛構，請大家勿以訛傳訛」。而大坑居民也相當擔憂，因大坑努力發展觀光，好不容易有起色，「如今恐怖片來取景，讓外界誤以為大坑不乾淨，恐怕會讓遊客不敢來」。

曾朝榮也表示，大坑民風純樸，尤其再過幾天就是農曆7月，「此時、此地播映恐怖片，還有法師到場作法，更讓居民害怕」，新聞局也鼓勵民眾前往電影院觀賞。《紅衣小女孩2》25日在台上映。