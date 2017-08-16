脫序星二代公開整容照 手腕驚見不明疤痕疑自殘
2017/08/16 10:52
坂口杏里去年以星二代之姿下海拍AV，引起轟動。（翻攝自sumomo-ch網站）〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲日本女星坂口杏里，去年為還債，頂星二代光環下海拍AV，近期改行當陪酒妹，首月便成為第一紅牌，過去曾陷入整容疑雲的她，近日坦承整容，還大方公開術前術後照，讓網友看得傻眼。
坂口杏里不拍AV後，轉行當陪酒妹，首月便成為酒店第一紅牌。（翻攝自Instagram）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆坂口杏里13日在Instagram貼出自己整容前後的照片，她的下顎與臉頰與過去相比，明顯變尖，隨後發文透露，除了下巴施打了玻尿酸，下顎還做了脂肪解手術，照片曝光後，網友大讚整容後的她，比先前可愛許多，氣色也變好了，但也有人質疑，已經負債累累，哪來多餘的閒錢整容。
坂口杏里公開整容前（上）後（下）對比照。（翻攝自Instagram）此外，眼尖網友更發現，坂口杏里與整容診所院長的合照，左手手腕上出現許多不明疤痕，紛紛懷疑過去曾做出自殘舉動，讓粉絲不禁擔心起她的狀況。坂口杏里左手出現許多不明疤痕（紅圈處）。（翻攝自Instagram）
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