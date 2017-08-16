渣男渣到被喊帥 勾勾纏民視三花旦

柯叔元勾搭上方馨繼女張家瑋。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕柯叔元在民視《幸福來了》演出反派「高文揚」，渣男的演技爐火純青，劇中柯叔元近期事業走下坡，律師執照被撤銷，還讓阿嬤拿家法追打，柯叔元商場失意，但情場得意，最近柯叔元勾搭上方馨的繼女張家瑋，使得三人的關係更加緊張複雜。

民視《幸福來了》才開播31集，多情的柯叔元就已和3位女生有著深厚的感情糾葛，也讓觀眾看得牙癢癢，紛紛咒罵渣男，但咒罵之餘仍不禁喊出「他好帥」，矛盾心理拉扯著觀眾內心，而回顧渣男柯叔元情史，一開播就被搞大肚子的方馨為苦主一號、被渣男愛上卻愛上王建復的王瞳為苦主二號、另外苦主三號就是方馨的繼女張家瑋，關係相當複雜。

柯叔元當年拋棄方馨和她肚中的小孩。（民視提供）柯叔元和方馨有一段情，但柯叔元搞大方馨肚子後就拋棄，連肚中的小孩都不要，更逼迫方馨把小孩拿掉，方馨依舊生下但小孩被送走，所幸遇到幸福第二春翁家明。

柯叔元愛上王瞳還展開一連串的追求，不過王瞳卻愛上柯叔元的堂弟王建復，而兩人的愛相當堅定，逼退多情的柯叔元，但王建復卻因故入獄，兩人感情備受考驗。

翁家明的女兒張家瑋也就是方馨的繼女，柯叔元又再度追女成功，讓她和方馨的關係更顯複雜，誰也沒想到舊愛會變成繼女的男朋友。

柯叔元愛王瞳愛不到。（民視提供）