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媽媽死翹翹怎麼辦？ 浩子女兒神回「再找新的」

2017/08/13 15:06

浩子個性幽默，大受觀眾歡迎。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕搞笑天團「浩角翔起」成員「浩子」去年底宣布暫退演藝圈，帶著家人環遊世界，他也時常在臉書與粉絲分享旅途中的所見所聞，日前他透露了女兒「Queenie」所說的溫馨話語讓他快融化，但沒想到最後女兒神反轉，讓人笑噴。

浩子女兒的可愛話語令人笑翻。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書）浩子日前分享4歲Queenie對老婆說：「我長大以後，我不要交男朋友，只要陪著妳跟把拔就好了。」浩子聽女兒的貼心話語大呼「把拔像夏天的冰淇淋，好快就融化了，妳在4歲的時候，就超越了兒女私情」，老婆又問女兒「可是馬麻有一天也會死翹翹啊」，Queenie依舊暖心回答「沒關係啊，那我就陪妳到妳死翹翹啊」，卻又補了一句「然後我再找一個新的馬麻就好了啊」，童言童語令人會心一笑。

浩子暫退演藝圈，達成帶家人環遊世界的承諾。（翻攝自浩角翔起笑一個臉書）聽到女兒的回答，浩子搞笑說：「妳不止超越情感還看淡生死，雖然說旅行讓人長大，但沒想到會長這麼大。」網友們也笑說媽媽的心應該碎滿地了，並說「把拔拿著爆米花可樂坐等新馬麻」、「不愧是爸爸的前世情人，真貼心」。

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