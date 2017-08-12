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首頁 > 婉君推

「本部長」成勛自認不浪漫！被打槍就立刻放棄

2017/08/12 17:50

成勛聯訪。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕34歲的「本部長」成勛因演出韓劇《焦急的羅曼史》中霸氣又溫柔的總裁，成功擄獲女粉芳心，昨晚他首度在台舉行見面會，變身DJ「Roiii」嗨翻全場800名粉絲，下午他在下榻飯店接受媒體聯訪，笑說因為和台灣粉絲玩得太開心，精力完全用光光，自爆：「我凌晨12點多回到飯店後，因為太累，沒洗澡倒頭就睡了。」

成勛聯訪。（記者王文麟攝）成勛在劇中和宋枝恩因酒後發生一夜情，但卻也因此讓保守的對方心裡產生抗拒，重逢後屢次拒絕他的告白，他表示現實生活中「絕對不會靠近那種類型」，只要被打槍就會放棄，自認不是浪漫的人，對女友做過最浪漫的舉動就是「送花」。而演完這部戲後，問他對於「一夜情」的想法？他表示：「我是中立的立場，也有很多人因為一夜情之後結婚，我覺得根據當時的狀況，也是有那樣的可能，所以我覺得一夜情不是好事，也不是壞事，但對保守的人來說，會覺得這樣的事情是不可以的，就像『宥美』會覺得這樣的事情是不對的，但我想現實生活中有可能發生這樣的事情發生，沒有好或不好，一夜情也不是太壞的事
。」

此外，成勛預計將於明天搭機離台，班機不公開。成勛聯訪。（記者王文麟攝）

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